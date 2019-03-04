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Otomobil sporlarında yeni dönem

- Türkiye Otomobil Sporları Başkanı Eren Üçlertoprağı:"Serkan Yazıcı başkanla beraber 4 yıl önce koyduğumuz hedefleri olduğu gibi devam ettireceğiz"- "Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13 ayağı arasında bizim yarışımız geçen sene üçüncü seçildi. Bu seneki amacımız en iyi ralliyi düzenlemek"

04 Mart 2019 Pazartesi 11:15
Otomobil sporlarında yeni dönem

ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) yeni başkanı Eren Üçlertoprağı, kaldıkları yerden göreve devam edeceklerini söyledi.

Başkan seçildikten sonra AA muhabirine konuşan başkan Eren Üçlertoprağı, genç ama tecrübeli bir isim olduğunu, motor sporlarını bilen mevcut yönetimle güzel işler yapmak istediklerini ifade etti.

"Bizim ilk icraatımız diye bir şey yok" diyen Üçlertoprağı, "Biz zaten mevcut yönetimin devamı olarak bu hizmete soyunduk. Serkan Yazıcı başkanla beraber 4 yıl önce koyduğumuz hedefleri olduğu gibi devam ettireceğiz. Bunun üzerine ne geliştirebiliriz, neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Ayhancan gibi genç yetenekleri nasıl ortaya çıkarabiliriz, bunları araştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.


- WRC Marmaris'te


TOSFED Başkan Eren Üçlertoprağı, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) bu sezon da 12-15 Eylül tarihlerinde Marmaris'te gerçekleştirileceğini söyledi.

Şampiyonayla ilgili olarak 3 ay önce çalışmalara başladıklarını belirten Üçlertoprağı, şunları kaydetti:

"Bunun hazırlıklarını aralıksız yapıyoruz. FIA ile görüşmelerimiz sürüyor. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 13 ayağı arasında bizim yarışımız geçen sene üçüncü seçildi. İlk yıldan üçüncü seçilmesi bizim organizasyon kabiliyetimizi gösteriyor. Bu seneki amacımız en iyi ralliyi düzenlemek."


- Yeni Ayhancanlar için çalışacak


Başkan Eren Üçlertoprağı, "TOSFED Yıldızını Arıyor'" projesine devam edeceklerini ifade etti.

Projeyle gençleri otomobil sporları içine çekeceklerini anlatan Üçlertoprağı, "Bunun amacı Ayhancan gibi genç yetenekleri çıkarıp, ülkemizin bayrağını yurt dışında dalgalandırmak. Proje kapsamında geride kalan son 2-3 yılda çok ciddi genç yetenekler ortaya çıktı. Bu gençlerin de Ayhancan gibi uluslararası arenada Türk bayrağını dalgalandıracağını ve İstiklal Marşı'mızı okutacağına inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.






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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:15
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  4. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

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