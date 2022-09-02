Otomobil satışına sert fren!

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 17.3 daralarak 48 bin 336 adete indi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil pazarındaki daralma yüzde 17.3 ile hafif ticarideki yüzde 4.4 daralmanın üzerinde gerçekleşti. Ağustos'ta 35 bin 230 adet otomobil, 13 bin 106 adet hafif ticari araç satıldı.

Yılın sekiz aylık dönemine bakıldığında pazar yüzde 8.5 daralarak 458 bin 446 adete indi. Otomobil satışları yüzde 9.4, hafif ticari satışları yüzde 5.2 daraldı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 18,2 azaldı.

10 yıllık ortalama satışlara göre otomobil pazarı yüzde 21,1, hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,2 geriledi.

Yüksek fiyat ve kredi zorluğu satışları zorluyor

Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki daralmaya yönelik DÜNYA’ya değerlendirme yapan ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Araç bulunurluğundaki sıkıntılar hala devam etmekle birlikte, ağustos ayında böylesine düşük toplam satış adetinin gerçekleşmesinde öne çıkan iki ana sebep daha var artık. Birincisi; artık bu fiyatlardan araç alacak perakende müşterisi azaldı. İkincisi; krediye ulaşmada yaşanan zorluk hem perakende hem de kurumsal müşterilerin araç almasını zorlaştırmaya başladı” diye konuştu.

“Matrah güncellemesi olmazsa daralma sürer”

Bozkurt, krediye ulaşımda bir rahatlama olmaması ve matrah güncellemesi yapılmaması halinde, önümüzdeki aylarda da satışların bu şekilde düşük seyretmesini öngördüklerini dile getirdi.