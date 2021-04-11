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Gündem Otomobil şarampole yuvarlanınca bir kişi ağır yaralandı
Gündem

Otomobil şarampole yuvarlanınca bir kişi ağır yaralandı

Aydın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, kazada sürücü ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 04:39:00 -
Otomobil şarampole yuvarlanınca bir kişi ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Aydın'da Nazilli-Bozdoğan karayolu üzerinde Kılavuzlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Gökbayrak yönetimindeki 09 AET 702 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına uçarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Gökbayrak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gökbayrak'ın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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