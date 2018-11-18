Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Domaniç ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.18 Kasım 2018 Pazar 08:53
Hüseyin Beytar yönetimindeki 43 US 644 plakalı otomobil, Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Beytar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan otomobildeki Özgür Özbey,112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Domaniç İlçe Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine sevk edildi.
YORUM YAZ