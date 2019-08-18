0553 313 94 23

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:20
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, sürücü Ramazan Kızıldağ (32) idaresindeki 14BT469 plaka sayılı otomobiliyle Osmancık istikametinden Merzifon istikametine seyri sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Araçta bulunan İlkay Tekbaş (16), Osman Tekbaş (29), Ramazan Kızıldağ (32) ve Fatih Tekbaş (26) yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehzadeler’de temizlik seferberliği
    1. Şehzadeler’de temizlik seferberliği
    2. Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
    3. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli pazarında..
    4. Ege'de onlarca göçmen yakalandı
    5. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    6. Optimum’da spor vakti
    7. Gözünde şaşılık olan genç kız..
    8. Yuvadan düşen yavru kuşun imdadına..
    9. 14 kişinin yaralandığı zincirleme..
    10. Kocaeli’de yolu kaplayan köpüğün..
    11. İzmir'de orman yangını
    12. Türkiye bir askeri üs daha kuracak!
    13. Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1..
    14. Darbeci FETÖ'nün emniyet mahrem..
    15. TIR'a arkadan çarptı, ardından..
    16. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki..
    17. Muğla Milas'ta orman yangını çıktı
    18. Fazıl Say'ın dönüşü hızlı oldu!: Dün..
    19. Adıyaman’da evde çıkan yangın korkuttu
    20. Antalya'da silahlar konuştu! Pompalı..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım