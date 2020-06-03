Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Adıyaman Malatya karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman Malatya karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Adıyaman Çelikhan-Malatya karayolu üzerinde Sadık U. Yönetimindeki 27 BIV .. plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek ters döndü.
Otomobilde bulunan Aydın U., Derya U., Yıldız A. ve sürücü yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.