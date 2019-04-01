Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Osman Küçük (34) öldü, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.



Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Karamanlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Fethiye yönüne giden Osman Küçük yönetimindeki 34 JG 0786 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Osman Küçük ile yanındaki eşi Cemile (30), çocukları Zeynep Feyza (4) ve Feriha Ferhan Küçük (7) yaralandı.



Çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Osman Küçük kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.