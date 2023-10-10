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Yerel Otomobil şarampole devrildi! 1 bebek öldü
Yerel

Otomobil şarampole devrildi! 1 bebek öldü

Yeniakit Publisher
2023-10-10 14:37:00 -
Otomobil şarampole devrildi! 1 bebek öldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1’i bebek, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat istikametinden İstanbul istikametine seyreden E.F. idaresindeki 34 PA 9892 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak savruldu.

Meydana gelen trafik kazasında, sürücü E.F. ile 2’si çocuk, 5 kişi yaralandı. Aynı aileden olduğu öğrenilen yaralılar, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 aylık bebek ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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