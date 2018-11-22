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Otomobil sahiplerine müjde! Motorine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamaya göre, benzinin ardından motorinde de pompada 13 kuruşluk indirime gidildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 17:58
Otomobil sahiplerine müjde! Motorine indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim pompa fiyatlarına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,37 liradan 6,24 liraya, İzmir'de 6,41 liradan 6,29 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Litre fiyatından ilk kez gerçekleşecek

Akaryakıt fiyatlarında mayıs ayından itibaren uygulanan Eşel Mobil sistemi çerçevesinde, uluslararası petrol piyasaları ve kurda meydana gelen değişiklikler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor. Fiyatlarda ÖTV'den karşılanan miktarın altına düşülmesi durumunda indirim gerçekleşiyor.

Söz konusu indirimle Eşel Mobil sisteminin devreye girmesinden bu yana motorinin litre fiyatında ilk kez indirim gerçekleşmiş oldu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 17:58
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YORUM YAZ

  • ismail GERİGELMEZismail GERİGELMEZ5 dk önce
    abartmayın ...
  • ahmet demirahmet demir9 dk önce
    haber başlığında  ındırım demişsiniz tıkladım merak edip on üç kuruşluk indirim beni ne kadar etkiledi bilemezsiniz :)
  • aliali20 dk önce
    büyük indirime bak.
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