0553 313 94 23

Otomobil römork ve aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyonun arkasına takılı römorka çarpan otomobil, takla atıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

28 Mart 2019 Perşembe 19:07
Otomobil römork ve aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de, yol kenarında park halindeki kamyonun arkasına takılı römorka çarpan otomobil, takla atıp, aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Nehile Karabulut (39) yaşamını yitirirken, yanındaki Meysun Aktaş (39) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi'nde meydana geldi. Nehile Karabulut yönetimindeki 38 ABE 605 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sağ şeritte pak halindeki 38 LV 697 plakalı belediyeye ait kamyonun arkasına takılı römorkun açık olan rampasına çarptı. Takla atan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak, durdu. Sürücü Karabulut, otomobilde sıkışarak, hayatını kaybetti. Araçta bulunan Meysun Aktaş ise ağır yaralandı.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, Aktaş'ı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Nehile Karabulut'un cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan inceleme sonrası araçtan çıkarılarak, hastanenin morguna götürüldü. Kamyonun ismi öğrenilemeyen sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:07
  1. Kayseri
  2. Melikgazi ilçesi
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Çubuk mitingi
    1. AK Parti'nin Çubuk mitingi
    2. "1 Nisan sabahı bu ülke kaosa girsin..
    3. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    4. Tarihi keşif! Dünyadakilere göre çok..
    5. Etiyopya Başbakanından başkent..
    6. Afganistan'daki cumhurbaşkanlığı..
    7. BM'den "Kaşıkçı'nın katilleri kamuya..
    8. Avam Kamarası Başkanı daha önce iki..
    9. Dev tavşan ile küçük kızın dostluğu..
    10. Bakan Yardımcısı İnce Özel Harekat'ta..
    11. Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı..
    12. Fenerbahçe hazırlık maçında..
    13. AK Parti'nin Elmadağ mitingi
    14. İkizleri boğulmaktan kurbağa adamlar..
    15. "Çok çalıştım ve sabrettim"
    16. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta terör..
    17. Lübnan'da Filistinli tutuklulara..
    18. "Gece gündüz bu millete borcumuzu..
    19. Bakan Kasapoğlu Balıkesir’de gençlerle..
    20. İmamoğlu’ndan Yarımada’daki turizmin..
    21. Darbe sanığı yarbaydan "Genelkurmay'da..
    22. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    23. Sarı yeleklilere Toulouse'da gösteri..
    24. "Cumhurbaşkanını yıkamayacaklarını..
    25. Venezuela'da hareketli anlar! Maduro..
    26. Büyükşehirden Yaşlılar Haftası’nda..
    27. Bahçeli Mersin’de (2)
    28. OFDER’den ’farkındalık’ tepkisi
    29. Serada kenevir yetiştiren 1 kişi..
    30. Dilencinin üzerinden çıkan para dudak..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu