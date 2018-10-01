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Otomobil refüje çıktı! Yaralılar var

Kırıkkale'de Organize Sanayi mevkinde otomobil takla atarak refüje çıktı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 02:41
Otomobil refüje çıktı! Yaralılar var

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak orta refüje çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale - Ankara Karayolu üzerindeki Organize Sanayi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 KA 9509 plakalı otomobilin sürücüsü Emre V. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak orta refüje çıktı. Kazada, sürücü Emre V. ile yolculardan Leyla Ö., Gülsüm G. Ve Ali G. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 02:41
  1. Ankara
  2. Kırıkkale
  3. trafik kazası

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