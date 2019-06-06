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Otomobil refüje çarptı! 3 kişi yaralı

Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 30. kilometresi Boğaziçi mevkisinde bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu, 3 kişi yaralandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:09
Otomobil refüje çarptı! 3 kişi yaralı

Samsun'da otomobilin refüje ve bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 30. kilometresi Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar Köroğlu (32) idaresindeki 19 AAG 942 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarpıp savruldu.

Otomobil daha sonra sağ taraftaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü Serdar Köroğlu, 1 yaşlarındaki S.K. ve Öznur Köroğlu (26) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:09
  1. Samsun
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