Otomobil radar aracına çarptı: 4 kişi yaralı

Muğla-Köyceğiz karayolu Karabörtlen mevkisinde Sabahattin Eryılmaz idaresindeki 33 NM 733 plakalı otomobil, yol kenarında radarla hız kontrolü yapan polis aracına çarptı.

Kazada, radar aracında bulunan polis memuru Hüseyin Gürkan Kara ile diğer otomobilin sürücüsü Eryılmaz ve aynı araçta bulunan Ezgi Kaya ile Anıl Haraç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.