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Gündem Otomobil köprüden dere yatağına uçtu
Gündem

Otomobil köprüden dere yatağına uçtu

Mersin'in Mezitli ilçesinde, köprü bariyerlerini aşarak dere yatağına uçtu.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 02:52:00 -
Otomobil köprüden dere yatağına uçtu

Alınan bilgiye göre, Volkan Güvenbaş'ın kullandığı 31 ABG 36 plakalı otomobil, İsmet İnönü Bulvarı'nda motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan araç, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra köprü bariyerini aşıp yaklaşık 10 metreden dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçtan ekiplerce çıkarılıp dere kenarına getirilen ambulansa taşınan Güvenbaş, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, vinç yardımıyla yola kaldırıldı.

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