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Otomobil ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir otomobille traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

28 Haziran 2019 Cuma 16:10
Otomobil ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yakup Dayan idaresindeki 34 PM 8771 plakalı otomobil, Onevler köyünde traktörle çarpıştı.

Kazada sürücü Dayan ile otomobilde bulunan Nergiz, Sibel, Mehmet Eren, Fatma, Gökhan ve Zeynep Dayan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:10
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  3. Onevler köyü
  4. Nergiz
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  6. Mehmet Eren
  7. Fatma
  8. Gökhan
  9. Zeynep Dayan
  10. Gerger Devlet Hastanesi
  11. 112 Acil Servis

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