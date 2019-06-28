Otomobil ile traktör çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir otomobille traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.28 Haziran 2019 Cuma 16:10
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Yakup Dayan idaresindeki 34 PM 8771 plakalı otomobil, Onevler köyünde traktörle çarpıştı.
Kazada sürücü Dayan ile otomobilde bulunan Nergiz, Sibel, Mehmet Eren, Fatma, Gökhan ve Zeynep Dayan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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