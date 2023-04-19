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Aktüel Otomobil ile polis aracı çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı
Aktüel

Otomobil ile polis aracı çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-04-19 21:22:00 -
Otomobil ile polis aracı çarpıştı, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı.

F. S. (52) idaresindeki 68 HV 849 plakalı otomobil ile polis memuru C. Y. (30) kontrolündeki 68 A 5954 plakalı polis otomobili Aksaray-Ankara kara yolu TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücülerin yanı sıra polis memurları S. B. (26) ve O. D. (51) ile A. T. S. (20) H. S. (49) yaralandı.

Sağlık görevlilerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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