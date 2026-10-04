Akyazı’da feci kaza: Sollama sırasında otomobille kafa kafaya çarpıştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolcu almak için yavaşlayan minibüsü sollamak isteyen motosiklet sürücüsü, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Ağır yaralanan 77 yaşındaki Necdet Angın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Akyazı ilçesi Kabakulak-Yahyalı yolu Yahyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir yolcu minibüsü durakta yolcu almak için yavaşladı. Minibüsün arkasında motosikletiyle ilerleyen 77 yaşındaki Necdet Angın, aracı sollamak için manevra yaptı.
KARŞI ŞERİTTE OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
54 HS 346 plakalı motosiklet, sollama sırasında karşı şeride geçti. Bu esnada motosiklet, karşı yönden gelen S.A. (57) yönetimindeki 06 ATM 09 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Angın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Necdet Angın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Angın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü S.A.’nın kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.