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Yerel Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Yerel

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 07:29:00 -
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kaza, Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Davutlar yolu üzeri Nazilli Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin S. yönetimindeki 23 AF 129 plakalı otomobil, Davutlar Mahallesi'nden Kuşadası merkez istikametine seyir halinde ilerlediği esnada, iddiaya göre şerit değiştiren Ali Başaran yönetimindeki 09 PZ 714 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Başaran metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

74 yaşındaki Ali Başaran burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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