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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:26
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 13.15 sıralarında Kula’ya bağlı Gargar mevki yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden Gargar mevki istikametine seyir halinde olan Serdar B. yönetimindeki 45 KB 3433 plakalı motosiklet ile Gargar mevkinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Hurşit Y. yönetimindeki 45 K 7787 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsü Serdar B.’ye ilk müdahaleyi yaparak Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı Serdar B., burada yapılan tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Serdar B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:26
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