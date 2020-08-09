Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı
Adıyaman’da, bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Adıyaman’da, Gölbaşı Caddesi üzerinde tehlikeli bir trafik kazası meydana geldi. Motosiklet ile aracın çarpışması sonucu, motosikletin sürücüsünün yaralandığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Mahmut Özsan'ın kullandığı 02 FN 088 plakalı motosiklet ile Hanifi Göçer idaresindeki 02 KN 524 plakalı otomobil Gölbaşı Caddesi Eskisaray Camii yakınlarında birbirine çarptı.
Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Mahmut Özsan yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özsan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.