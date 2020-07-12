  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 13:33:00 -
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. İbrahim Halil B.’nin kullandığı 63 SM 778 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı.

Kazada sürücüyle birlikte aynı araçta bulunan Mehmet Furkan B. (14) yaralandı.

Yaralı, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olduğu gerekçesiyle Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı