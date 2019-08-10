0553 313 94 23

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Adıyaman Çelikhan karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:11
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Adıyaman Çelikhan karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman Çelikhan Karayolu Ormaniçi köyü virajında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Çelikhan istikametineseyir halinde olan M.K. yönetimindeki 02 AAB 006plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen M.Ş. yönetimindeki 44 FN 521 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 44 FN 521plakalı otomobil sürücüsü M.Ş. ve yanında yolcu olarak bulunan A.U ve M.Ş, 02 AAB 006 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.B. yaralandı.


Kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali’den sürücülere ceviz ezmeli bayram uyarısı
    1. Vali’den sürücülere ceviz ezmeli..
    2. Bakıcı kadın, merdivenlerde ölü olarak..
    3. Başkan Özcan: “Bayramların özünde..
    4. Tuğgeneral Necati Gündüz: Yemin..
    5. MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail..
    6. Başkan Kayda, personeliyle bayramlaştı
    7. El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim..
    8. KKTC Başbakanı Tatar’dan Kurban..
    9. Ucuz tatlı yiyip sağlığınızdan olmayın
    10. İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk..
    11. Turizm kentlerinde bayram yoğunluğu,..
    12. Egzoz bakımı hem çevreyi, hem de araç..
    13. Denizli’de dolmuş ücretlerine zam..
    14. Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri için..
    15. Toruntay: ”Birlikte yürümeye ve..
    16. İranlı İnsagram - YouTube fenomeni,..
    17. Futbol topuna "kadın eli" değdi
    18. Şehit annesinden yürek burkan mezarlık..
    19. Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
    20. Ağrı’da bıçak bileme noktalarında..
    21. Vali’den sürücülere: Kurallara mutlaka..
    22. Milletvekili Kahtalı’dan Kurban..
    23. Başkan Güder, ‘Dünya Kitap Okumayı..
    24. Bahçeli'nin çağrısı sonrası İYİ..
    25. Milletvekili Fendoğlu’ndan bayram..
    26. Mezarlıklara ücretsiz servis,..
    27. Türkiye'den BM'nin Libya'da ateşkes..
    28. MHP’li Avşar, Kuluncak halkıyla buluştu
    29. Elazığ’da Arife günü mezarlıklarda..
    30. Dışişleri Bakanlığından, Libya’daki..
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz