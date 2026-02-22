  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Otomobil ile cip çarpıştı! 1 yaralı
Yerel

Otomobil ile cip çarpıştı! 1 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA
Otomobil ile cip çarpıştı! 1 yaralı

Karaman’da kavşakta otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karaman’da otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Edebali Mahallesi 1771. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 42 UN 962 plakalı Fiat marka otomobil ile S.B. yönetimindeki 06 DKF 704 plakalı Nissan marka cip kavşakta çarpıştı. Kazada cipte yolcu olarak bulunan sürücünün eşi A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

