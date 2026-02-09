  • İSTANBUL
Aktüel Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Aktüel

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

 Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Z.D. idaresindeki 01 GS 733 plakalı otomobil, Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde J.H. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi S.H. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

