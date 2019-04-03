Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Niğde'nin Altunhisar ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bir otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü öldü.

Niğde’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Altunhisar ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü Yasin S.yönetimindeki 51 AAG 454 plakalı otomobil ile Murat Özdemir (56) yönetimindeki kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Yasin S. ve Ümit U. ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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