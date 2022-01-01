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Gündem Otomobil fiyatları neden mi yüksek? İşte bu yüzden…
Gündem

Otomobil fiyatları neden mi yüksek? İşte bu yüzden…

Otomobil fiyatlarının yükselme nedeni stokçuların mağazalardan aldığı arabaları saklamaları olarak gösteriliyor. Görüntülerde ise bir stokçunun site otoparkında araç stokladığı iddia edildi. Eğer mağazaya yeni araç gelmezse stokçu araçları neredeyse 2 katı fiyatına başkasına satabiliyor olacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 13:20:00 -

Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinde, galericilerin site otoparkına araç stokladığı iddia edildi. Park halinde bulunan onlarca aracın ise otoparkta tozlar içerisinde bekletildiği kameralara yansıdı.

Son günlerde otomobil fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen bazı galericilerin, satın aldıkları araçları stoklayarak daha yüksek fiyattan satmak istediği iddia edildi. Esenyurt’ta bulunan bir oto galeri sitesinin otoparkında ise araçların bekletildiği görülürken tozlar içerisinde bulunan onlarca araç kameralara yansıdı.

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