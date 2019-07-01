0553 313 94 23

Otomobil fiyatına tespih

Kahramanmaraş’ta 27 yıldır Kapalı Çarşı’da esnaf olan Erol Tütüncü, özel müşteriler için otomobil ve daire fiyatına tespihlerin bulunduğunu söyledi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
Otomobil fiyatına tespih

Kahramanmaraş’ta 27 yıldır Kapalı Çarşı’da esnaf olan Erol Tütüncü, özel müşteriler için otomobil ve daire fiyatına tespihlerin bulunduğunu söyledi.


Kahramanmaraş’ta 1992 yılından beri Tarihi Kapalı Çarşı’da esnaflık yapan Erol Tütüncü, özelliklerine ve kullanılan taşlarına göre tespihlerin değer kazandığını, 15 liradan 50 bin liraya kadar bulunan tespihlerin farklı müşterilerinin olduğunu belirtti.



"Tespihlerin fiyatı işçiliğe göre değişiyor"


Tespihlerde kullanılan malzeme, yapan ustanın önemli olduğunu söyleyen Tütüncü, "40 bin, 50 bin liraya değerli tespihler var. Ev, araba parasına kadar olanlar var. Tespihin ne kadar eski olduğu da fiyatı için önemli. Elimde şu anda 70-80 yıllık bir tespih var. Bunun ustası çok belli bir usta olmadığı için bunun fiyatı bin 750 liradır. Bunda Osmanlı yapısı olsaydı fiyatı daha yüksek olurdu. Haricen, damla dediğimiz yani saf malzemeden, topraktan çıktığı gibi üretilen tespihler var. Bunlar gram hesabı, içerisinde kalan fosilleriyle, içerisindeki damarlarıyla fiyat belirlemesi yapılır. Eski malzemelerden Alman zar var. Elimizdeki pahalı grupta olan tespihlerden birisi yine bu. Bu tespih 3-4 yıllık ancak malzemesinin eski oluşundan dolayı kıymetli bir tespih" dedi.



"Her bütçeye uygun üretiliyor"


Pahalı tespihlerin koleksiyoncular tarafından tercih edildiğini ifade eden Tütüncü, "Elimize onların ilgileneceği bir tespih geldiğinde, sosyal medyadan paylaşıyoruz veya telefon aracılığıyla ulaşıyoruz. Uygun tespih isteyen arkadaşlarda oluyor. Plastik, malzemesi çok kaliteli olmayan tespihler var. Ağaç tespihler var. Her bütçeye uygun tespih elimizde bulunuyor" diye konuştu.


Tespih sevdalılarından Çağrı Gürsoy ise bütçesinin o kadar yüksek olmadığını belirterek, "Ben üniversite öğrencisiyim. Bütçem yüksek değil ancak benim çektiğim tespih genelde kehribardır. Sıkma veya toz da kullanıyorum. Maddi durumum iyiyse sıkma çekerim, yoksa toz çekiyorum. Onlar da 30 liradan başlıyor 60’a kadar çıkıyor. Onlar da kalite ve işçiliğe göre fark ediyormuş. Ben de biraz bu işin meraklısıyım. Kehribar bence en güzel çekilecek tespih" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 12 ölü
    1. Nijerya'da çobanlarla çiftçiler..
    2. Kanser olan kocasını boşayıp nafaka..
    3. AA Finans'ın haziran ayı "Enflasyon..
    4. Ekranlarda bal satıyordu! Yatak..
    5. KKTC Başbakanı Tatar'dan düşen cismin..
    6. Belediye’nin bir yıldır süren..
    7. Tarım işçilerinde dudak kanseri riski
    8. Ziraat Odası’ndan meyve suyu..
    9. Kayserili Bisikletçiler 2 Altın, 2..
    10. Aziziye’de çocukların yeni gözdesi..
    11. Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş:”..
    12. Anız yangını buğday ambarlarına..
    13. Drone ile yeri tespit edilen çocuk,..
    14. TOKİ Tuzla kura sonuçları canlı izle |..
    15. SPK'nın üniversite öğrencilerine..
    16. (Özel haber) Horozun sesi yenilenen..
    17. Bursaspor’da Basketbol Yönetim Kurulu..
    18. Atılgan Bayar kimdir nereli ve kaç..
    19. Bolu merkezli FETÖ operasyonu: 7..
    20. Ege Üniversitesi organ bağışında da..
    21. Hong Kong'daki protestolar
    22. ABD'den kritik S-400 ve Türkiye..
    23. Yavaş’tan açıklama
    24. 'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile..
    25. Akyazı’da iş yeri kurşunlandı
    26. "Baskılar sendikal mücadelemizden geri..
    27. ASRİAD başarılı iş insanlarını..
    28. Erzurum dünya gündeminde
    29. Av. Gökalp, vatandaşları medyum ve..
    30. Schneider Electric CEO’su Glassdoor..
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı