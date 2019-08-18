0553 313 94 23

Otomobil firmasına çağrı yapan Çerçioğlu’na Başkan Tuncel’den destek

Volkswagen’in Türkiye’de açmayı düşündüğü fabrika için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yaptığı çağrıya bir destek de Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’den geldi.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:20
Otomobil firmasına çağrı yapan Çerçioğlu’na Başkan Tuncel’den destek

Volkswagen’in Türkiye’de açmayı düşündüğü fabrika için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yaptığı çağrıya bir destek de Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’den geldi. Başkan Tuncel böylesi bir yatırımın Aydın ilinde kurulması için siyaset gözetmeksizin herkesin destek olması gerektiğini söyledi.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel yaptığı açıklamada; "Aydın ilimiz stratejik konumu, imkanları ve son yıllarda gösterdiği gelişim ile büyük ve değerli yatırımlar için Türkiye’nin en gözde ilidir. Bu anlamda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun Volkswagenfirmasına yaptığı çağrıyı çok anlamlı buluyoruz. Yaklaşık dört bin kişiye istihdam sağlayacağı söylenen Volkswagen’in 123. fabrikasının Türkiye’de ve Aydın’da yapılması için herkes bu çağrıya destek vermelidir.Biz Aydın sınırları içerisinde her neresi olursa olsun bu yatırımın gerçekleşmesi halinde memnun oluruz. Bu konuda siyaset gözetmeksizin herkesi çaba göstermeye ve destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ben Rienstra:
    1. Ben Rienstra:
    2. Türkiye, Kabil'deki saldırıyı şiddetle..
    3. İşçileri taşıyan servis şarampole..
    4. Elazığ İl Özel İdare’den 2 transfer
    5. İtalya’da düşen meteor gökyüzünü..
    6. Gençlerbirliği ara vermedi
    7. Muratpaşa, Antalya’nın çocuklarıyla..
    8. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü
    9. Kamışlı'da bomba yüklü araç infilak..
    10. Evdeki rutubeti bu yolla giderin!
    11. Uzmanlar uyarıyor! “İhmal” ederseniz..
    12. Üniversite hazırlık kurs başvuruları..
    13. Otomobil firmasına çağrı yapan..
    14. Ordu'da bir adam, kimliği belirsiz..
    15. Kaymakam Türkman, halay ekibiyle bir..
    16. Duraklı Köyü muhtarından örnek davranış
    17. AK Parti’nin çat kapı ev ziyaretleri..
    18. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    19. Kaybolan 3 çocuk babası adamın cesedi..
    20. Sıcaktan bunalan vatandaşlar Botan..
    21. Tunceli'de bal sağımına başlandı!
    22. Şahinbey’den 110 bininci bebeğe ’hoş..
    23. Milas’ta orman yangını
    24. Alevler içinde kalan ahşap ev..
    25. Ahlatcı’dan yatan hastalara ziyaret
    26. Muğla'da orman yangını! Ekipler..
    27. Başkan Uysal’dan antik kentler için..
    28. Otomobil yaya şeridindeki araca..
    29. Muş’ta karpuz hasadı
    30. Pakistan'dan Hindistan'a 'nükleer' cevap
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!