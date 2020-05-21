  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir

Sihirbazların Firavun'a cevabı
için kalan
Aktüel

Otomobil evin bahçe duvarına çarptı

Tekirdağ’da kontrolden çıkan bir otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:29:52 -
Otomobil evin bahçe duvarına çarptı

Tekirdağ’da kontrolden çıkan bir otomobil, bir evin bahçe duvarına çarptı.


Kaza, Muratlı ilçesinde Turan Mahallesi 13. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fatih S. idaresindeki kiralık otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sokak üzerindeki bir yer evinin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin bahçe duvarı yıkılırken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi.


Kazada şans eseri yara almayan Fatih S.’nin kullandığı otomobili kurtarmak için çekici çağrıldı. Araç çekici yardımıyla kurtarılırken, ev sahibi ile otomobil sürücüsü kendi aralarında anlaştı.


Olay yerine gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri ise incelemelerde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı