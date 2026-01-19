  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni emeklilik sistemi nisan ayında başlıyor! Her çalışanın maaşından en az 12 bin lira kesilecek ABD İran'ı vurmayı erteledi! Ama erteleme sebebi geri adım değil! Münbiç'te kritik devir teslim! Suriye ordusu stratejik barajı ele geçirmek için düğmeye bastı! Allah sana akıl fikir versin Ruşen! Sana inananlara da! Suriye için yaptığı hesaplar çöp oldu Bahis reklamı yapan 15 hesaba erişim engeli! Her türlü kumarın kökü kazınmalı Tuzla'da korkutan alevler! Çakmak fabrikası yanıyor, ekipler seferber oldu! Ceza indirimleri çeteciliği besliyor Beyaz Saray'dan, CBS News'e “Trump'ın röportajını eksik yayınlarsanız dava açarız” Özgür ABD rezaleti! Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz adım atılmaz Vatandaşlara açıklama bile yapmadılar! CHP’li İBB vatandaşları otobüssüz bıraktı
Gündem Otomobil dere yatağına uçtu: 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!
Gündem

Otomobil dere yatağına uçtu: 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Otomobil dere yatağına uçtu: 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobildeki üniversite öğrencisi Abdulvahap Bilir (30) hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık kara yolu Kurtkulağı mevkisinde meydana geldi. Ceyhan yönünde ilerleyen, sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkarak refüje ve uyarı levhalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra bariyerleri aşarak dere yatağına uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan araç sahibi Hakan Y. ile Batuhan D., Ahmet T. ve Abdulvahap Bilir, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Isparta'da üniversite eğitimi aldığı ve tatile geldiği belirtilen Abdulvahap Bilir kurtarılamadı. Bilir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23