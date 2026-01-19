YPG/SDG temizliğinin ardından Cumhurbaşkanının 11 yıl önceki sözünü hatırlattı: Ne dediyse o! Dünyaya Erdoğan yön veriyor

Terör gazisi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı , Suriye’deki YPG/SD operasyonlarının ardından yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyaya yön veren küresel bir lider olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2015 yılında tüm dünyaya açık ve net bir mesaj verdiğini kaydeden Gündüz, ‘'Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz'' ifadelerini kullandığını hatırlattı.

DEVLET AKLI, MİLLİ DURUŞ, STRATEJİK ÖNGÖRÜ

Bu sözün, sadece bir siyasi söylem değil, devlet aklının, milli duruşun ve stratejik öngörünün açık bir ifadesi olduğunu dile getiren Başkan Gündüz, ‘'O gün ne söyledi ise bugün de aynı kararlılıkla arkasında duran bir liderlik anlayışı vardır. Yıllar sonra yaşanan gelişmeler, Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı ve ileri görüşlü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. PYD/YPG/PKK üzerinden kurulmak istenen senaryoları daha en başında görmüş, Türkiye'nin sınır güvenliğini ve bölgenin geleceğini tehdit eden bu planlara karşı geri adım atmadan mücadele etmiştir. Kim ne derse desin, kim hangi baskıyı kurarsa kursun Erdoğan, milletinin güvenliğini küresel hesaplara feda etmemiştir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe serisi operasyonlar, işte bu kararlılığın sahadaki karşılığıdır. Türkiye, onun liderliğinde sadece kendi sınırlarını değil, bölgedeki mazlumların umudunu da korumuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan terörle müzakere değil, mücadele eden, küresel güçlere boyun eğmeyen, devlet kurdurma hayalleriyle bölgeyi ateşe atanlara geçit vermeyen bir liderdir. Bugün Türkiye, masada da sahada da güçlü ise bu güç, yerli ve milli iradeyi esas alan liderliğin eseridir. Dünya değişirken duruşunu değiştirmeyen, şartlar zorlaşırken geri adım atmayan bu liderlik, milletin gönlünde de tarihin sayfalarında da yerini almıştır. Bedeli ne olursa olsun diyebilen bir lider. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil; bölgenin ve mazlum coğrafyaların küresel lideridir'' dedi.