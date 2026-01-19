Ankaralı çocuklar suyuna sahip çıktı! Miniklerden Mansur Yavaş’a adeta ders

Maya Okulları’nda hayata geçirilen “Yağmur Hasadı Projesi”, çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında toplanan yağmur suları yeniden kullanılırken, çocuklar doğal su kaynaklarının sınırlı olduğunu uygulamalı olarak öğreniyor.

Çocukların farkındalığı artıyor

Okul öncesi eğitim programı çerçevesinde yürütülen çalışmada, yağmur suları okul bahçesinde kurulan sistemlerle toplanıyor. Çocuklar, elde edilen suyun günlük temizlik işlerinde, bitki sulamada ve okul bünyesindeki hayvanların su ihtiyacında nasıl kullanıldığını gözlemliyor. Çocuklar, hasat ettikleri suların günlük temizlik çalışmalarında, bitki sulamada ve okul bünyesindeki hayvanların su ihtiyaçlarının karşılanmasında nasıl değerlendirildiğini bizzat gözlemliyor ve sürece aktif olarak katılıyor. Maya Okulları Okul Öncesi Bölüm Başkanı Burçin Ünal, çalışmanın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, projenin suyun tasarruflu kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirterek “Yağmur hasadı projemizle amacımız, çocuklarımızın suyun değerini erken yaşta fark etmelerini sağlamak. Doğal kaynakların sınırlı olduğunu bilen, çevresine karşı sorumluluk hisseden ve bilinçli tüketim alışkanlıklarına sahip bireyler yetiştirmek en temel hedefimiz. Çocuklarımızın topladıkları yağmur suyunu günlük yaşamda kullanmaları, bu farkındalığın kalıcı hale gelmesini sağlıyor.” dedi.

Proje, çocukların doğayla bağlantı kurmalarını destekliyor

Eğitimi sınıfın dışına taşıyan proje, çocukların doğayla bağ kurmalarını desteklerken; paylaşma, sorumluluk alma ve sürdürülebilir yaşam kültürünü deneyimleyerek öğrenmelerine katkı sunuyor. Görsel materyaller ve uygulamalı çalışmalarla desteklenen yağmur hasadı süreci, çocukların çevresel sorunlara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerine olanak tanıyor. Maya Okulları, çevre dostu uygulamaları ve yenilikçi eğitim yaklaşımıyla, geleceğin dünyasını koruyacak bireyler yetiştirmeye devam ediyor.