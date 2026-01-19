  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Nükleer kapasitemiz 20 bin megavata ulaşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Nükleer enerji bizim için ekonomik kalkınmanın ve enerji yüzyılının da anahtarıdır. Bu güçlü vizyonla Sinop ve Trakya'da da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050'ye kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştıracağız."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, Mersin'de bulunan Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu.

Sahada yürütülen faaliyetleri yerinde gören Bayraktar, birinci reaktörün kontrol odasında yetkililerden bilgi aldı.

Bayraktar, Rusya'daki özel eğitimin ardından Akkuyu NGS'de işe başlayan Türk mühendislerle kontrol odasında bir süre sohbet ederek kendilerine başarılar diledi.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile bir araya gelen Bayraktar, projede gelinen son aşamayı ve projenin hedeflerini ele aldı. Ziyarette Bayraktar'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasının gerçeğe dönüştüğü Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Rosatom Genel Müdürü Sayın Alexey Likhachev ile inşasının yüzde 99'u tamamlanan birinci reaktörün beyni konumundaki kontrol odasında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledik. Ardından kapsamlı bir görüşme gerçekleştirerek projedeki ilerlemeyi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hedefinin sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi ülkenin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Nükleer enerji bizim için sadece bir elektrik üretim aracı değil, teknolojik atılımın, ekonomik kalkınmanın ve enerji yüzyılının da anahtarıdır. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya'da da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz. 2050'ye kadar nükleer kapasitemizi 20 bin megavata ulaştıracağız."

