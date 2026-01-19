  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Grönland için kritik zirve! Mark Rutte ve Trump Arktik'teki Rus tehdidine karşı telefon başında! Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler? İstanbul Valiliği duyurdu: İkinci bir emre kadar yasaklandı İran’da ortalığı karıştıracak görüntü günler sonra ortaya çıktı!Sokağa inenleri keklik gibi teker teker böyle vurmuşlar Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi? Ölümün kıyısından döndü! Sosyal medya bu kazayı konuşuyor 'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi! Trump Grönland için resti çekti! "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak!" İran'da karşılık bulamamıştı: Rıza Pehlevi Grönland kralı olmaya hazır olduğunu söyledi! 1 ay boyunca aynı saatte uyuyun! Bakın ne oluyor
Gündem Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu
Gündem

Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye Ordusu'nun terör örgütü YPG/SDG'ye yaşattığı ağır mağlubiyetin ardından, üstad Kadir Mısıroğlu'nun yıllar önce yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

Suriye ordusunun terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, SDG terör örgütünün işgal ettiği bazı beldelerden geri çekilmek zorunda kaldı.

Sahadaki askeri hareketlilik sürerken, yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Operasyonların devam ettiği süreçte, 6 Mayıs 2019’da hayatını kaybeden tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun 2015 yılında PYD’ye ilişkin yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Üstad Kadir Mısıroğlu, bir sohbetinde, PYD’ye destek verenlere yönelik sert ifadeler kullanarak, “Sırtımızı PYD’ye dayadık, bilmem ne. Biz de Allah’a dayadık. Alçaklar senin PYD’ne, ne oluyormuş göreceksin; iskambil kâğıdı gibi… Muradı ilahiyeye ters düşenin akıbeti mutlak mağlubiyettir” sözlerini dile getirmişti.

Konuşmasında birlik ve inanç vurgusu yapan Mısıroğlu, “Allah bu milleti yeniden yükseltmek istiyor. Kürt’üyle, Türk’üyle, Müslüman’ıyla” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamalarının devamında, imanını kaybettiğini savunduğu kişilerle ilgili sert konuşan Mısıroğlu’nun bu ifadeleri, Suriye’de SDG’nin işgal ettiği beldelerden geri çekilmesiyle birlikte sosyal medyada ve kamuoyunda yeniden gündem oldu.

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti
Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

Gündem

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu
Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu

Gündem

Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu

Onlarca kadın ve çocuk kurtarıldı! YPG zulmüne Suriye ordusu freni
Onlarca kadın ve çocuk kurtarıldı! YPG zulmüne Suriye ordusu freni

Gündem

Onlarca kadın ve çocuk kurtarıldı! YPG zulmüne Suriye ordusu freni

"Yeni Suriye'ye" giden süreç! Her şey o 44 saatte şekillendi
"Yeni Suriye'ye" giden süreç! Her şey o 44 saatte şekillendi

Dünya

"Yeni Suriye'ye" giden süreç! Her şey o 44 saatte şekillendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23