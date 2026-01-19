Üstad Kadir Mısıroğlu’nun PYD yorumu yeniden gündem oldu

Suriye ordusunun terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ederken, SDG terör örgütünün işgal ettiği bazı beldelerden geri çekilmek zorunda kaldı.

Sahadaki askeri hareketlilik sürerken, yaşanan gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Operasyonların devam ettiği süreçte, 6 Mayıs 2019’da hayatını kaybeden tarihçi Kadir Mısıroğlu’nun 2015 yılında PYD’ye ilişkin yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Üstad Kadir Mısıroğlu, bir sohbetinde, PYD’ye destek verenlere yönelik sert ifadeler kullanarak, “Sırtımızı PYD’ye dayadık, bilmem ne. Biz de Allah’a dayadık. Alçaklar senin PYD’ne, ne oluyormuş göreceksin; iskambil kâğıdı gibi… Muradı ilahiyeye ters düşenin akıbeti mutlak mağlubiyettir” sözlerini dile getirmişti.

Konuşmasında birlik ve inanç vurgusu yapan Mısıroğlu, “Allah bu milleti yeniden yükseltmek istiyor. Kürt’üyle, Türk’üyle, Müslüman’ıyla” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamalarının devamında, imanını kaybettiğini savunduğu kişilerle ilgili sert konuşan Mısıroğlu’nun bu ifadeleri, Suriye’de SDG’nin işgal ettiği beldelerden geri çekilmesiyle birlikte sosyal medyada ve kamuoyunda yeniden gündem oldu.