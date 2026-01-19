Bodur kirmit mantarı (Russula brevipes): Almaya dikkat edin!

Şapka: 6–20 cm boyutlarında olan Bodur Kirmit Mantarı şapkası, gençken bir merkezi çöküntü ve bir içbükey kenar ile dışbükeydir.Daha sonra merkezi bir çöküntü ile geniş bir şekilde dışbükey ve sonunda sığ vazo şeklinde, kenar biraz içe doğru veya düzdür. Şapka kuru, kel veya süet benzeri yapıdadır bazen yaşla çatlamalar oluşur. Başlangıçta beyaz ila beyazımsı veya kremsi, kahverengimsi renk değişimleri gelişir ve bazen yaşlılıkla birlikte kahverengimsi ila turuncumsu kahverengiye dönüşür, kenar çizgili değil, cilt oldukça sıkı bir şekilde yapışır, kolayca soyulmaz.