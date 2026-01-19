İstihare Namazı Nasıl Kılınır? Duası ve Rüyası Nedir?

İstihare, kelime anlamı olarak "hayırlı olanı istemek" demektir ve dini terminolojide, kişinin önemli bir karar (evlilik, iş, yolculuk gibi) öncesinde bu işin kendisi için hayırlı olup olmayacağını Allah’tan (C.C.) öğrenmek amacıyla kıldığı özel bir namaz ve okuduğu duadır. Bu ibadet, geleceği görmek için değil, kalbe doğacak bir işaret veya rüyada görülecek semboller aracılığıyla bir yönlendirme talep etmek maksadıyla yapılır.

İstihare namazı, farz veya vacip olmayıp, nafile (sünnet) bir namazdır ve iki rekat olarak kılınır. Namaza başlamadan önce abdest almak şarttır. Niyet, "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat İstihare namazı kılmaya" şeklinde yapılır. Namazın kılınması için belirli bir vakit şartı yoktur; ancak genellikle yatsı namazından sonra, uyumadan hemen önce kılınması tavsiye edilir. Namaz tamamlandıktan sonra hemen yatağa geçilmeli ve abdestli bir şekilde kıbleye yönelerek yatılmalıdır.

İstihare namazının en önemli adımı, namazın bitiminde özel İstihare duasının okunmasıdır. Bu dua, kişinin kendi acizliğini ve Allah'ın ilminin sonsuzluğunu kabul ederek, hayırlı olanı talep etmesini içerir. Dua okunduktan sonra, kişi o gece rüyasında bir işaret görmeyi bekler.

İstihare Duası (Arapça Okunuşu)

İstihare namazı kılındıktan sonra okunan dua şöyledir: ''Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub. Allahumme in kunte ta'lemu en-ne hâza'l-emra hayrun lî fî-dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fakdurhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte ta'lemu enne hâzâ'l-emre şerrun lî fi dînî ve meâşî ve akıbeti emri (âcili emıî ve âcilihî) fasrifhu annî vasrifnî anhu vakdur liye'l-hayra haysu kâne summe ardınî bih.''

İstihareye yatmak eylemi, rüya yoluyla bir işaret beklemeyi içerir. İslam alimleri, rüyada görülen bazı renklerin yorumlanması gerektiğini belirtir. Eğer rüyada beyaz veya yeşil gibi aydınlık ve ferahlatıcı renkler görülürse, bu işin hayırlı olacağına işaret eder. Buna karşın, siyah veya gri gibi kasvetli renklerin görülmesi ise, o işten uzak durulması gerektiği, yani olumsuz sonuçlanacağı anlamına gelir. İstihare, mutlak bir kehanet değil, kalpteki şüpheyi gidermeye yönelik manevi bir arayıştır.