'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

CHP'li Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen iddialar, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam şoförü Murat Altınkaya, eğlence çıkışı pavyonda çalışan kadınları Uşak Belediyesi’ne ait makam aracıyla gece evlerine bırakmak isterken olay çıkardı. Kadınlar KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya, geçtiğimiz gün Uşak Belediyesi'ne ait makam aracıyla eğlence mekanına gitti. Kapanış saatine kadar eğlenen Altınkaya, müzikholde çalışan kadınları evlerine bırakmayı teklif etti. Kadınlar, Altınkaya'nın bu teklifini kabul ederek araca bindi. Alkollü olan Altınkaya ile kadınlar arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü.

'70 BİN TL İDDİASI'

Boğuşma sırasında kadınlardan birinin Murat Altınkaya'nın yüzünü tırmaladığı, kadınların KADES uygulaması sayesinde kurtulduğu öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı, taraflar karakola götürüldü. Yapılan kontrollerde Murat Altınkaya'nın alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulurken, yaşananlar resmi tutanaklara geçti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Kadınların önce şikâyetçi olduğu, ardından iddialara göre 70 bin TL verilerek şikâyetlerinden vazgeçirildiği öne sürüldü. Bu iddia, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Yaşananların ardından Murat Altınkaya, makam şoförlüğü görevinden alındı. Ancak işten çıkarılmadı. Altınkaya'nın Ulaşım Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.