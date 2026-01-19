  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da bir operasyon daha! 3 milyar liraya el kondu Bakan Tunç, Atlas'ın babasıyla görüştü! "Takipçisi olacağım" SDG/YPG'nin sonu geliyor! Ahmed El Şara aldıkları büyük kararı duyurdu Tokat–Musul hattında yeni dönem: Yatırım ve istihdam masada! Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var Fransa da Abdi’ye sırtını döndü: Suriye’ye entegre olmak zorundasın! Suriye ordusundan yeni operasyon kararı! Rakka’da çevre düzenlemesi: SDG’den temizlenen kentte terörün izleri de tek tek yıkılıyor Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi Rakka düştü, ABD'den Şara'ya ziyaret
Gündem 'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!
Gündem

'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

CHP'li Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen iddialar, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam şoförü Murat Altınkaya, eğlence çıkışı pavyonda çalışan kadınları Uşak Belediyesi’ne ait makam aracıyla gece evlerine bırakmak isterken olay çıkardı. Kadınlar KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu.

CHP'li Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen iddialar, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam şoförü Murat Altınkaya, eğlence çıkışı pavyonda çalışan kadınları Uşak Belediyesi’ne ait makam aracıyla gece evlerine bırakmak isterken olay çıkardı. Kadınlar KADES üzerinden yardım çağrısında bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya, geçtiğimiz gün Uşak Belediyesi'ne ait makam aracıyla eğlence mekanına gitti. Kapanış saatine kadar eğlenen Altınkaya, müzikholde çalışan kadınları evlerine bırakmayı teklif etti. Kadınlar, Altınkaya'nın bu teklifini kabul ederek araca bindi. Alkollü olan Altınkaya ile kadınlar arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü.

 

'70 BİN TL İDDİASI'

Boğuşma sırasında kadınlardan birinin Murat Altınkaya'nın yüzünü tırmaladığı, kadınların KADES uygulaması sayesinde kurtulduğu öğrenildi. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı, taraflar karakola götürüldü. Yapılan kontrollerde Murat Altınkaya'nın alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulurken, yaşananlar resmi tutanaklara geçti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Kadınların önce şikâyetçi olduğu, ardından iddialara göre 70 bin TL verilerek şikâyetlerinden vazgeçirildiği öne sürüldü. Bu iddia, olayın seyrini tamamen değiştirdi. Yaşananların ardından Murat Altınkaya, makam şoförlüğü görevinden alındı. Ancak işten çıkarılmadı. Altınkaya'nın Ulaşım Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.
Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.

Gündem

Gazeteci Zafer Şahin gizli Ak Parti propagandası yapan CHP’li o belediye başkanının kim olduğunu açıkladı.

Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!
Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!

Dünya

Putin’in temsilcisinden AB’ye mezarda bile içki içen CHP’lileri hatırlatan cevap: Sevgili Kaja fazla içme!

Sudan anladıkları Yol(su)zluk CHP’li Belediyelerde susuzluk tartışması büyüyor
Sudan anladıkları Yol(su)zluk CHP’li Belediyelerde susuzluk tartışması büyüyor

Aktüel

Sudan anladıkları Yol(su)zluk CHP’li Belediyelerde susuzluk tartışması büyüyor

CHP’li Polat evlere çöktüğünü itiraf etti! Hem arsızlar hem vicdansızlar
CHP’li Polat evlere çöktüğünü itiraf etti! Hem arsızlar hem vicdansızlar

Gündem

CHP’li Polat evlere çöktüğünü itiraf etti! Hem arsızlar hem vicdansızlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23