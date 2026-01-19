Böğürtlen Reçeli Nasıl Yapılır? Tam Kıvam İçin Ne Gerekli?

Böğürtlen reçeli tarifi, özellikle yaz aylarında toplanan taze böğürtlenlerle yapıldığında kahvaltı sofralarının yıldızı haline gelir. Hem tatlı hem de hafif ekşi tadıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakan bu reçeli yapmak oldukça pratiktir. Eğer siz de "böğürtlen reçeli nasıl yapılır" diye merak ediyorsanız, 6 kişilik ve yaklaşık 30 dakikalık hazırlık süresi olan bu kolay tarifi uygulayarak tam kıvamında bir reçel elde edebilirsiniz. Temel olarak 500 gram böğürtlen, 500 gram toz şeker ve yarım limon suyuna ihtiyacınız olacaktır.

Adım Adım Böğürtlen Reçeli Yapımı

İlk adım olarak böğürtlenlerinizi soğuk su altında nazikçe yıkayın ve süzün. Ardından geniş bir tencerenin içerisine bir kat böğürtlen, bir kat şeker olacak şekilde malzemeleri sırasıyla dizin. Toz şekeri ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve meyvelerin suyunu salması için en az 2 saat, tercihen bir gece buzdolabında bekletin. Böğürtlenler yeterince su saldığında tencereyi ocağa alın ve orta ateşte 20-25 dakika boyunca pişmeye bırakın. Reçel kaynamaya başladığında köpüklerini temizlemeyi unutmayın.

Reçeliniz yoğunlaşmaya başladığında içerisine yarım limonun suyunu sıkın. Limon suyu, reçelin şekerlenmesini önler ve kıvamının daha parlak olmasını sağlar. Limonu ekledikten sonra birkaç dakika daha kaynatmaya devam edin. Yoğun kıvam alan reçelinizin altını kapatın. Eğer farklı bir aroma arıyorsanız, reçelin ilk sıcağı çıktığında içerisine bir adet karanfil ekleyebilirsiniz.

Böğürtlen Reçeli Yapımının Püf Noktaları ve Saklama

Böğürtlen, doğal olarak ekşi bir meyve olduğu için tam kıvamlı bir reçel elde etmek adına şeker oranını böğürtlenle birebir (1:1) tutmaya özen göstermelisiniz. Kıvamın koyu ve jöleli olması için ise kaynama esnasında limon suyu eklemek şarttır. Limon, reçelin jel yapısını güçlendirerek istediğiniz yoğunluğa ulaşmasını sağlar. Hazırladığınız reçelin ilk sıcaklığı geçtikten sonra cam kavanozlara doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatın. Serin ve karanlık bir yerde muhafaza edilen böğürtlen reçeli, buzdolabına gerek kalmadan 3 ila 4 ay boyunca tazeliğini koruyabilir.

Böğürtlenin Sağlığa Olan Katkıları

Reçel yapımında kullanılan böğürtlen, yüksek miktarda antioksidan ve vitamin içermesi sayesinde sağlığa pek çok fayda sağlar. Yapılan araştırmalar, böğürtlenin içerdiği antioksidanların kanser ve tümör hücrelerinin gelişimini engellemeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Ayrıca böğürtlen, yüksek tansiyon, şeker dengesi ve solunum yolu hastalıklarına karşı da destekleyici olarak bilinir. Böğürtlen meyvesinin suyu ishalin kesilmesine yardımcı olurken, kurutulmuş yapraklarından yapılan şurubun ise kanı temizleyici ve öksürüğe iyi gelen etkileri vardır.