  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Elinde sopa, ulusalcı general anlatıyordu. 16 saatte bitti. İhanete değdi mi? Ölümün kıyısından döndü! Sosyal medya bu kazayı konuşuyor 'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi! Trump Grönland için resti çekti! "Artık zamanı geldi ve bu yapılacak!" İran'da karşılık bulamamıştı: Rıza Pehlevi Grönland kralı olmaya hazır olduğunu söyledi! 1 ay boyunca aynı saatte uyuyun! Bakın ne oluyor İspanya'da hızlı trenler çarpıştı! Raydan çıkan vagonlar can pazarını getirdi! Rusya daha fazla altın satacak! İşte sebebi Dolar çöküşte: Küresel belirsizlik sürüyor Asya'dan büyüme sinyali 19 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Gündem Onlarca kadın ve çocuk kurtarıldı! YPG zulmüne Suriye ordusu freni
Gündem

Onlarca kadın ve çocuk kurtarıldı! YPG zulmüne Suriye ordusu freni

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Suriye Ordusu’nun Rakka’da terör örgütü YPG/SDG kontrolündeki kadın cezaevini boşaltmasıyla yıllardır hücrelerde tutulan kadınlar ve çocuklar özgürlüklerine kavuştu. Zulmün kameralara yansıdığı anlarda tekbirler yükselirken, “özgürlük” edebiyatı yapanların SDG eliyle gerçekleştirilen bu vahşete sessizliği bir kez daha ifşa oldu.

Suriye'nin Rakka şehrinde, terör örgütü YPG/SDG kontrolündeki bir kadın cezaevinde tutulan tutuklular, bölgedeki terör varlığının temizlenmesi sonrası Suriye Ordusu tarafından serbest bırakıldı. Video görüntülerinde, kapıların açılmasıyla birlikte kadınlar ve çocuklar hücrelerinden çıkarak özgürlüklerine kavuşurken, sevinç çığlıkları ve kucaklaşmalar dikkat çekti.

Yıllardır devam eden SDG/YPG zulmünün kadınları ve çocukları da kapsaması dikkatlerden kaçmazken, “Jin Jiyan Azadi” edebiyatı yapan kitlenin bu yaşananlara sessiz kalması da ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya koyuyor!..

 

Yayınlanan görüntülerde, siyah kapılı bir hücre bloğunun açıldığı görüldü. İçeriden çıkan kadınlar ve çocuklar, Suriye Ordusu mensuplarını kucaklıyor ve sevinçle tekbirler getiriyorlar.

Yerel kaynaklara göre, bu tutuklular SDG'ye muhalif görüşleri nedeniyle hapsedilmişti ve serbest bırakılmaları, bölgedeki güç dengelerinin değişmesiyle mümkün oldu. Benzer şekilde, Suriye ordusunun Rakka kırsalındaki Tabka bölgesini kontrol altına almasıyla birlikte kadın tutukluların tamamının serbest bırakıldığı da rapor edildi.

Allah sana akıl fikir versin Ruşen! Sana inananlara da! Suriye için yaptığı hesaplar çöp oldu
Allah sana akıl fikir versin Ruşen! Sana inananlara da! Suriye için yaptığı hesaplar çöp oldu

Gündem

Allah sana akıl fikir versin Ruşen! Sana inananlara da! Suriye için yaptığı hesaplar çöp oldu

Münbiç'te kritik devir teslim! Suriye ordusu stratejik barajı ele geçirmek için düğmeye bastı!
Münbiç'te kritik devir teslim! Suriye ordusu stratejik barajı ele geçirmek için düğmeye bastı!

Gündem

Münbiç'te kritik devir teslim! Suriye ordusu stratejik barajı ele geçirmek için düğmeye bastı!

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti
Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

Gündem

Nedim Şener Suriye'de 24 saatte haritanın nasıl değiştiği yazdı: Türkiye aşiretleri organize etti! YPG/SDG’nin temizlenmesi için tek Besmele yetti

Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu
Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu

Gündem

Emekli Amiral Türker Ertürk ve Emekli General Naim Babüroğlu: Şam'ın Zaferiyle Rezil Oldular! "YPG Savunuculuğu" ve Suriye Bölünme Tahminleri çöp oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23