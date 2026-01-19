Onlarca kadın ve çocuk kurtarıldı! YPG zulmüne Suriye ordusu freni

Suriye'nin Rakka şehrinde, terör örgütü YPG/SDG kontrolündeki bir kadın cezaevinde tutulan tutuklular, bölgedeki terör varlığının temizlenmesi sonrası Suriye Ordusu tarafından serbest bırakıldı. Video görüntülerinde, kapıların açılmasıyla birlikte kadınlar ve çocuklar hücrelerinden çıkarak özgürlüklerine kavuşurken, sevinç çığlıkları ve kucaklaşmalar dikkat çekti.

Yıllardır devam eden SDG/YPG zulmünün kadınları ve çocukları da kapsaması dikkatlerden kaçmazken, “Jin Jiyan Azadi” edebiyatı yapan kitlenin bu yaşananlara sessiz kalması da ikiyüzlülüklerini bir kez daha ortaya koyuyor!..

Yayınlanan görüntülerde, siyah kapılı bir hücre bloğunun açıldığı görüldü. İçeriden çıkan kadınlar ve çocuklar, Suriye Ordusu mensuplarını kucaklıyor ve sevinçle tekbirler getiriyorlar.

Yerel kaynaklara göre, bu tutuklular SDG'ye muhalif görüşleri nedeniyle hapsedilmişti ve serbest bırakılmaları, bölgedeki güç dengelerinin değişmesiyle mümkün oldu. Benzer şekilde, Suriye ordusunun Rakka kırsalındaki Tabka bölgesini kontrol altına almasıyla birlikte kadın tutukluların tamamının serbest bırakıldığı da rapor edildi.