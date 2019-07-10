Otomobil çay bahçesine uçtu! Ölü ve yaralılar var
Trabzon'un Of ilçesinde bir otomobilin çay bahçesine uçması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
Trabzon'unOf ilçesinde dün gece bir otomobilin çay bahçesine uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Of ilçesi Bölümlü Mahallesi'nde dün 23.00 sıralarında meydana geldi. Halil A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay bahçesine uçtu.
Kazada sürücü Halil A. ve otomobil içerisinde bulunan Mehmet Kolay yaralanırken, Emine Kolay öldü. Yaralılar kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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