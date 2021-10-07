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Yerel Otomobil çarpan boz ayı öldü
Yerel

Otomobil çarpan boz ayı öldü

Bursa’nın Kestel ilçesinde karayoluna inen boz ayıya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ayı, ölürken araçta hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 09:22:00 -
Otomobil çarpan boz ayı öldü

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Bursa-Bilecik karayolu Kestel ilçesi Seymen Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa’dan Yenişehir istikametine giden sürücü Özge G. idaresindeki 06 FL 4740 plakalı otomobil, ormanlık alandan yola inerek yolun karşısına geçmek isteyen boz ayıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ayı, öldü. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Ölen ayı, karayolları ekiplerince kaldırılarak boş araziye gömüldü. Ayının ve otomobilin yoldan kaldırılmasını ardından ulaşım normale döndü.

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