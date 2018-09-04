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Otomobil çarpan bisiklet sürücüsü, mezarcının bahçesine uçtu

Bursa'nın İznik ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü, mermer mezar imalâthanesinin bahçesine uçtu.

04 Eylül 2018 Salı 15:32
Otomobil çarpan bisiklet sürücüsü, mezarcının bahçesine uçtu

Bursa'da çevre yolunda bisiklet süren İbrahim S. (70), karşı yönden gelen Ufuk G'nin kullandığı 16 H 8003 plakalı lüks otomobil ile çarpıştı. Bisiklet sürücüsü yaşlı adam, çarpmanın şiddetiyle, yol kenarında mermer mezarlık imalâtı yapan iş yerinin bahçesine uçtu. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu İbrahim S, 112 ekiplerinin ilk yardımının ardından düştüğü mermer atölyesinin bahçesinden sedye ile taşınarak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim S'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alâkalı tahkikat sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:32
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