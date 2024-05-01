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Yerel Otomobil bariyere çaptı! 1'i ağır 2 yaralı
Yerel

Otomobil bariyere çaptı! 1'i ağır 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-05-01 10:05:00 -
Otomobil bariyere çaptı! 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı. Yolcu R.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi D100 Karayolu yan yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 67 AE 700 plaka Citroen marka araç bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü F.S. ile yanında bulunan yolcu R.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yolcu R.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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