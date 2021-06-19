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Aktüel Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var

Karabük'te aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 17:53:00 -
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: Yaralılar var

Bahattin K. (24) idaresindeki 06 AF 5703 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin ön koltuğunda sıkışan Havva K. (24) Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

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