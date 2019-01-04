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Otomobil askeri araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kilis'te askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

04 Ocak 2019 Cuma 06:16
Otomobil askeri araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Murat Karagülle'nin kullandığı otomobil, Kilis-Gaziantep karayolu Elbeyli Kavşağı'ndan dönmek isteyen askeri araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Murat Karagülle olay yerinde yaşamını yitirdi. AA'nın haberine göre; aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Gülay Karagülle ise 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü Karagülle'nin cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 06:16
  1. Gaziantep
  2. Kilis
  3. askeri araç
  4. GÜNCEL Haberleri

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