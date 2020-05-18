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Otomobil alev topuna döndü

Tokat’ta, seyir halindeki otomobil motor kısmından çıkan yangın sonucu alev topuna döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 20:05:59 -
Otomobil alev topuna döndü

Tokat’ta, seyir halindeki otomobil motor kısmından çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. Bir diğer araç yangınında da hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Behzat Bulvarından seyir halinde olan Rıza Fındık (45) yönetimindeki 60 BA 908 plakalı otomobil Gaziosmanpaşa Stadyumu arkasından geçtiği sırada motor kısmından alev aldı.Yol kenarına çekerek aracından inen sürücü itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangında araç kullanılamaz hale geldi. Yangının otomobilinin klimasını çalıştırdıktan bir süre sonra çıktığı öğrenildi


Bir diğer araç yangını da Kaşıkçı Bağlarında seyir halinde olan bir hafif ticari araçta meydana geldi. Motor kısmı alev alan araca itfaiye


ekipleri müdahale etti. Korku dolu anların yaşandığı yangında araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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