Otomobil alacaklara uyarı geldi! İndirim beklenirken bazı marka ürünler için zam verildi deyip duyurdular

Yeni yıla girerken birçok ürüne zam geldi. Bu ürünler arasında otomobiller de bulunuyor. Ancak son dönemde alınan önlemlerle bazı markalarda düşüş görülürken bazı markadalar da ise artış görüldü.

2024 yılının başlaması ile birlikte birçok araç zamlandı. Peki piyasada son durum ne? Araç almak için uygun zaman mı?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel merak edilen soruları milliyet.com.tr'ye cevapladı. Ertemel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 2023 yıl sonu kampanyaları, piyasa koşulları ve oluşturulan uygun zemin neticesinde istisnai olarak yüksek oranda indirimler ve çok cazip finansman destekleriyle beraber ağustos ayında başlamıştı.

Süreç içerisinde %20’ye varan indirimli fiyatlar ve oldukça düşük oranlarla kredi olanakları tüketicilere sunuldu. Ocak 2024 itibarıyla bazı modellerde 2023 model stokları oldukça azalırken, bazı modellerde ise şubat/mart aylarına sarkabilecek stok adetleri mevcut.

Kampanyalar genel olarak her marka ve modelde uygulanıyor. Öte yandan 2023 model stok sayısı azalmış modellerde kampanyaların sonlandığını ve liste fiyatında bir miktar fiyat artışlarına gidildiğini gözlemliyoruz. Benzeri durum stoku halen yüksek olan modeller için de yaşanabilir. Bu araçlarda da stoklar belirli bir seviyenin altına düştüğünde kampanyalar sonlanacaktır. Benzer şekilde bir miktar fiyat artışları görebiliriz.

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LİSTE FİYATI ÜZERİNDEN İNDİRİM SÜRÜYOR MU?

Yeni yıl maliyetleri bir miktar artan döviz kuru gibi sebeplerle otomobil fiyatlarının belirli bir oranda artacağını öngörmekteydik. Markalar müşterilerine birebir irtibat noktasında indirimli liste fiyatından da iskonto uygulayabiliyorlar. Aralık ve Ocak aylarında baktığımızda, birebir irtibat noktasında sunulan bu ek indirimlerin Ocak ayında azaldığını ve bu sebeple fiyat artışı yapılmayan otomobillerde de fiyatların Aralık ayına kıyasla bir miktar arttığını görmekteyiz. Öte yandan bazı modellerde Henüz yeni yıl gelmeden bir miktar fiyat artışları yapılmıştı. Kısa bir zaman içerisinde tüm markalardaki yeni fiyatlamalar paylaşılacaktır.

2023 yılı başlarında ülkemizde otomotiv piyasasının oldukça hareketli olması ve global üretimin artması sebebiyle üreticilerden yüksek miktarda siparişler talep edilmişti. Yıl sonuna doğru talebin düşmesi, yüksek miktarda stokun 2024 yılına sarkmasına sebep oldu. Bazı markalarda şubat/mart ayına kadar devam edebilecek 2023 model stok adedi mevcut. Var olan mevcut stoklar ve otomotiv piyasasında beklenen daralma sebebiyle, bu yıl sipariş adetleri çok daha az olacaktır. Öte yandan global olarak otomobile olan talepte de bir düşüş söz konusu. Dolayısı ile üretim adetleri düşebilir. Tüm bu etkenler bir araya geldiğinde 2024 model araçların ülkemize girişi bazı modellerde şubat/mart ayını, bazı modellerde ise nisan/mayıs aylarını bulabilir.

Şu an gerek sıfır gerek ikinci el otomobillerde oldukça cazip fiyatlar tüketicilere sunuluyor. Yeni yıl maliyetleri, döviz kuru gibi sebeplerle otomobil fiyatları 2024 yılında bir miktar artış gösterebilir. Ancak bu artışlar geçmişteki gibi hızlı ve olağan dışı olmayacaktır.

Öte yandan 2024 model yılı araçların ülkemize girişinin zaman alması ve maliyetlerinin o günkü döviz kuruyla belirleneceği düşünüldüğünde, mevcut fiyatlar tüketici açısından daha cazip kalabilir. Otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız bu faktörleri göz önüne alarak, bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda kararlarını verebilirler.”