Otomobil alacaklar dikkat! Yeni zam dalgası kapıda!

ABD ile İran arasında son günlerde yeniden yükselen jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda petrol fiyatlarından döviz kurlarına kadar birçok başlıkta dalgalanma yaratmaya başladı. Uzmanlara göre bu tür gelişmeler, özellikle ithalata yüksek derecede bağımlı pazarlarda otomotiv sektörünü doğrudan etkileyebiliyor.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, Ortadoğu’da yaşanabilecek yüksek tansiyonun Türkiye otomotiv pazarına petrol fiyatları, döviz kuru ve finansman maliyetleri üzerinden yansıyacağını belirtti. Sektörün kısa vadede üç kritik faktör tarafından şekilleneceğini ifade eden Karakaş, “Ortadoğu’da yaşanabilecek büyük ölçekli bir jeopolitik gerilim otomotiv sektörünü üç ana kanaldan etkiler: enerji maliyetleri, döviz kuru ve tüketici psikolojisi. Türkiye otomotiv pazarı ithalata yüksek derecede bağlı olduğu için kurdaki her hareket fiyatlara hızlı şekilde yansıyor.” dedi.

Sıfır araç maliyetlerinde yeni artış riski

Jeopolitik krizlerin ilk etkisinin çoğu zaman enerji fiyatlarında görüldüğüne dikkat çekiliyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi; üretim, lojistik ve tedarik maliyetlerini artırarak otomotiv sektöründe zincirleme bir maliyet baskısı oluşturabiliyor. Türkiye gibi büyük ölçüde ithalata dayalı pazarlarda ise bu gelişmeler kısa sürede fiyatlara yansıyabiliyor.

Uzmanlara göre böyle bir senaryoda sektörde şu gelişmeler görülebilir:

* Döviz kurunda yukarı yönlü hareketler

* Sıfır araç fiyatlarında yeni zam dalgaları

* Küresel tedarik zincirinde gecikmeler

* Bazı modellerde stok sıkıntısı

Distribütörlerin maliyet artışlarını fiyatlara hızlı şekilde yansıtabildiğini belirten Karakaş, “Kur ve maliyet artışı yaşandığında distribütörler fiyat güncellemelerini çok hızlı yapabiliyor. Bu nedenle jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde sıfır araç tarafında fiyatların yukarı yönlü baskı altında kalması oldukça muhtemel.” diye konuştu.

İkinci el otomobile talep artabilir

Jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde tüketici davranışlarının da değişebileceğini ifade eden Karakaş, sıfır araç fiyatlarının artacağı beklentisiyle birçok tüketicinin ikinci el otomobil pazarına yönelebileceğini söyledi.

Türkiye’de otomobilin yalnızca bir ulaşım aracı değil aynı zamanda bir yatırım ve değer saklama aracı olarak da görüldüğünü belirten Karakaş, “Türkiye’de otomobil birçok dönem yalnızca bir ulaşım aracı değil aynı zamanda bir değer saklama enstrümanı olarak görülüyor. Kur ve altının hızlı yükseldiği dönemlerde otomobile talep artabiliyor. Böyle bir senaryoda ikinci el pazarında kısa vadeli talep hareketi görmek mümkün.” dedi.

Finansman koşulları satışların önündeki en büyük engellerden biri

Türkiye otomotiv pazarında araç fiyatlarının ortalama 2 milyon TL seviyelerine ulaşması, finansman konusunu sektörün en kritik başlıklarından biri haline getirmiş durumda. Jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde faizlerin yüksek seviyede kalması ve kredi koşullarının sıkılaşması ise araç alımını daha da zorlaştırıyor.

Karakaş, finansmana erişimin sınırlı olduğu bir ortamda talep potansiyelinin satışlara tam olarak yansımadığını belirterek, “Finansmana erişimin zor olduğu bir ortamda talep potansiyeli tam olarak satışa dönüşmüyor.” dedi.

Otomotiv sektörünün sağlıklı büyümesi için finansman mekanizmalarının piyasa gerçekleriyle uyumlu hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Karakaş, bu konuda atılacak adımların sektör açısından belirleyici olacağını da sözlerine ekledi.