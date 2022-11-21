Otomobil alacaklar dikkat! Büyük indirim geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomobillerin ÖTV oranında herhangi bir değişiklik olmayacağını, ancak ÖTV matrahının güncelleneceğini söylemişti.

Bu sayede alt matraha düşen otomobillerde, yüzde 10-20 oranında ÖTV indirimi yapılmış olacak. 1 Aralık'ta devreye girecek matrah düzenlemesinden etkilenmeyen modellerin fiyatında değişiklik olmayacak.

ÖTV matrah düzenlemesinde fiyatlar nasıl değişecek

Hükümetin otomobil vergilerinde matrah artırımına gidileceğini açıklamasının ardından bu kararın, otomobil fiyatlarına yansıması merak ediliyor. Matrah artırımı oranı ve otomobilin modeline bağlı olarak 50 ila 100 bin TL arasında indirim gündemde.

1.600 cm3’e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45 olarak uygulanıyor. Düzenlemeyle birlikte buradaki 120 bin TL'lik tutar 200 bin TL'ye çıkarılırsa, fiyatlarda buna göre bir değişim olacak.

Bu durumda şu anda yüzde 70'lik ÖTV diliminde bulunan araçlar, yüzde 45'lik ÖTV dilimine düşecek.

Yüzde 70'lik hesaplamayla şu anki fiyatı 400 bin TL olan bir aracın ÖTV düzenlemesinden sonraki fiyatı 342 bin 200 TL'ye kadar düşecek.

Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin TL'ye çıkarılırsa; yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin TL'lik fiyat, 427 bin 750 TL'ye kadar inecek.

En çok satan modellerde fiyat değişimi

Gelin şimdi Türkiye'de en çok satan bazı otomobillerin ÖTV düzenlemesinden önce ve sonra oluşacak fiyatlarına bakalım:

Fiat Egea:

Güncel fiyat: 429 bin TL (ÖTV dilimi yüzde 80)

Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse: 346 bin 307 TL

Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse: 358 bin 249 TL

Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse: 406 bin TL



Renault Clio:

Güncel fiyat: 438 bin TL (ÖTV dilimi yüzde 80)

Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse: 352 bin 831 TL

Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse: 364 bin 998 TL

Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse: 413 bin 600 TL



Toyota Corolla:

Güncel fiyat: 583 bin 700 TL (ÖTV dilimi yüzde 80)

Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse: 470bin 200 TL

Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse: 486 bin 400 TL

Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse: 551 bin 200 TL



Dacia Duster:

Güncel fiyat: 509 bin 900 TL (ÖTV dilimi yüzde 80)

Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse: 410 bin 750 TL

Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse: 424 bin 900TL

Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse: 481 bin 500 TL



Renault Megane

Güncel fiyat: 559 bin 900 TL (ÖTV dilimi yüzde 80)

Yüzde 45 ÖTV dilimine girerse: 450 bin 300 TL

Yüzde 50 ÖTV dilimine girerse: 465 bin 800 TL

Yüzde 70 ÖTV dilimine girerse: 527 bin 900 TL

OYDER Başkanı matrah düzenlemesini değerlendirdi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Altuğ Erciş, geçtiğimiz günlerde matrah düzenlemesi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Erciş, Bakan Nureddin Nebati ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı ve sorunlarını olumlu değerlendirdiği için çaba sarf etmesinden dolayı teşekkür etti.

Ercis, "Öncelikle, ocak ayından bu yana yapılmayan matrah güncellemesinin bir an önce gerçekleştirilmesi talebimizi ilettik. Ayrıca otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları da Sayın Bakanımız Nureddin Nebati’ye aktardık ve sektör sorunlarımızı paylaştık.

Matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını ve mümkün olan en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını ilettiler. Bununla birlikte sözü geçen diğer sorunlarla ilgili çalışmaya ve sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Bakanımıza sorunlarımızı olumlu değerlendirdiği, sektörümüzle yakından ilgilendiği ve sorunlarımıza ivedi çözümler bulmak için çaba sarf ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İMAS Başkanı'ndan ÖTV açıklaması

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "Matrah düzenlemesi ve ÖTV indirimi aynı şeyler değil. Geçen sene 3 kademe olan matrah 5 kademeye çıkartılmıştı. Buradaki amaç son tüketicinin düşük bedelli araçlara ulaşımını sağlamak için yapılmıştı.

Süreç içerisinde araçlara gelen zamlarla en düşük matrah diliminde olan araçların artık bu dilime girmemesini sağladı. Yeni uygulama ile birlikte en düşük dilimdeki araçların tekrar dilime girilmesi sağlanacak.

"İkinci el pazarına etki etmez"

Yansıması 2. el otomotivde çok fazla olmaz. Çok fazla modeli kapsamayacağı için düşüncemiz bu yönde. ÖTV üzerinden yapılan spekülasyonlar sektörümüzü olumsuz etkilemekte.

1.6 motor kapasitesinin altındaki araçlarda indirim söz konusu. Sıfır araç fiyatlarında yıl başından sonra bir artış bekliyoruz. Matrah düzenlemesi alt segmentteki araçlarda indirim yaratacak. Bu araçlara erişimde fiyat artışlarından dolayı zorluk vardı." diye konuştu.

Siparişler iptal ediliyor

Otomobil fiyatları son zamanlarda sürekli olarak yükseliyor ve sıfır araç almak her geçen gün zorlaşıyor.

ÖTV matrah değişikliği açıklamasından sonra, sıfır otomobil alacaklar siparişleri iptal etmeye başladı.

Vatandaşlar, otomobilleri daha ucuza alabilmek için 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek ÖTV değişikliğini bekliyor.

ÖTV düzenlemesi gelmeden yapılan zamlar can sıkıyor

Artan parça fiyatları ve döviz kurunun etkisiyle markalar, birbiri ardına zam yapmaya devam ediyor. Üstelik bazı markalar, kasım ayı içerisinde ikinci kez otomobil fiyatlarını artırdı.

Örneğin Türkiye'de en çok satılan otomobil modellerinden Fiat Egea Sedan'ın başlangıç fiyatı kasım ayı içerisinde önce 395 bin 900 TL'ye, daha sonra 402 bin 900 TL'ye yükseldi. Renault ve Dacia da Kasım ayının ilk yarısında iki defa fiyatlara zam yaptı

Marka temsilcilerinden gelen bilgilere göre, önümüzdeki süreçte parça fiyatları artmaya devam edecek. Bu nedenle, 1 Aralık'ta devreye girmesi beklenen ÖTV matrah güncellemesi, zamların gölgesinde kalabilir.