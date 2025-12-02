Otomobil ağaca çıktı, sürücü ağır yaralandı

  • İSTANBUL
Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bir ağacı devirip diğerinin üzerine çıkarak durabilirken, sürücü ağır yaralandı.

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'nde çevre yolunun Bursa istikametinde ilerleyen Özcan S.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çarptığı ağacı devirdi. Savrularak refüjdeki bir başka ağacın üzerine çıkan araç hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Özcan S., itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bilinci kapalı olan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtaki kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

